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هيئة البث الاسرائيلية: حرائق ناجمة عن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في "بيت شيمش" غرب القدس

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

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