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مصادر فلسطينية: 3 شهداء جراء استهداف الاحتلال خيمة نازحين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

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