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قوات الاحتلال تعتقل شبان فلسطينيين بعد اقتحام منازلهم بقرية بدرس غربي رام الله بالضفة الغربية

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

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