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قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين في منطقة رفيديا بمدينة نابلس

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

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