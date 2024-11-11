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نائب الرئيس الايراني: الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي سيبحث انهاء الحرب وسفك الدماء في فلسطين المحتلة ولبنان
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نائب الرئيس الايراني محمد رضا عارف يغادر طهران متوجها الى السعودية للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي
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المقاومة الاسلامية في العراق تنفذ 3 هجمات على اهداف للعدو في شمال وجنوب فلسطين المحتلة
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جيش الاحتلال الاسرائيلي ينسف منازل المواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة
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نائب الرئيس الايراني محمد رضا عارف يغادر طهران الى السعودية
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قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين في منطقة رفيديا بمدينة نابلس
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قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط في القدس وتعتقل عددا من الشبان
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قوات الاحتلال تعتقل شبانا فلسطينيين بعد اقتحام منازلهم بقرية بدرس غربي رام الله بالضفة الغربية
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كلمة نائب الرئيس الايراني محمد رضا عارف قبيل مغادرته طهران الى السعودية
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قوات الاحتلال تعتقل شبان فلسطينيين بعد اقتحام منازلهم بقرية بدرس غربي رام الله بالضفة الغربية
المقاومة الاسلامية في العراق تنفذ 3 هجمات على اهداف للعدو في شمال وجنوب فلسطين المحتلة
الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش
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الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.