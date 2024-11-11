الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الاسلامية في العراق تنفذ 3 هجمات على اهداف للعدو في شمال وجنوب فلسطين المحتلة

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :