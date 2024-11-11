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نائب الرئيس الايراني: الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي سيبحث انهاء الحرب وسفك الدماء في فلسطين المحتلة ولبنان

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

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