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النائب الاول لرئيس الجمهورية: نسعى لتحقيق وقف إطلاق النار في لبنان وفلسطين

النائب الاول لرئيس الجمهورية: نسعى لتحقيق وقف إطلاق النار في لبنان وفلسطين
الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال النائب الاول للرئيس الايراني "محمد رضا عارف" ان ايران تسعى لوقف الحرب وارسال المساعدات الى النازحين وارساء وقف اطلاق النار في فلسطين ولبنان.

العالم-ايران

وقبل مغادرته صباح اليوم طهران متوجها الى الرياض للمشاركة في الاجتماع الطارىء لمنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية، صرح النائب الاول للرئيس الايراني "محمد رضا عارف" بأن هذا الاجتماع يعقد باقتراح من إيران وبمتابعة من وزير خارجيتها عباس عراقجي، موضحا بأن هدف هذا الاجتماع هو إنهاء الحرب وسفك الدماء في لبنان وفلسطين.

وأعرب النائب الأول للرئيس عن أمله في أن يتم التوصل في هذا الاجتماع إلى نتائج جيدة مع إجراء المشاورات اللازمة مع الدول المشاركة، وبأن يتم تحقيق إنجازات قيمة في مجال تقديم المساعدات للاجئين وضحايا اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني، مشيرا الى انه وفي هذه الحالة سيتم الدخول في الخطوة الثالثة من الإجراءات بحيث ان هدف ايران وجميع الدول الإسلامية والعربية هو تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة.

وتابع عارف "خلال هذه القمة سنقدم رؤيتنا حول القضية الفلسطينية ولبنان ووقف الحرب في المنطقة، كما سنجري مشاورات حول وقف الحرب في لبنان وفلسطين" مضيفا "نسعى لوقف الحرب وارسال المساعدات الى النازحين وارساء وقف اطلاق النار في فلسطين ولبنان".

ويعقد اليوم الاثنين 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 الاجتماع الطارئ الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بحضور إيران وممثلي أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية في الرياض.

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