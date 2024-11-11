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اسماعيل بقائي:نموذج التصويت في اميركا يرتبط بهم لكن المهم هو سياسات اميركا العدوانية ضد ايران مستمرة

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

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