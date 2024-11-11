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اسماعيل بقائي: نامل ان تقوم الحكومة الاميركية الحالية في الفترة المتبقية لها بوقف العدوان الصهيوني

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

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