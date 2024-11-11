الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في رفح جنوبي القطاع

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :