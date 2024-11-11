إطلاق صاروخ باليستي من اليمن نحو وسط فلسطين المحتلة + فيديو

العالم - اليمن

ونشرت وسائل اعلام عبرية معلومات متضاربة حول الضربة، في ظل فرض قوات الاحتلال منعا لنشر أي معلومات عن العملية باستثناء ما تسمح سلطات الاحتلال بنشره.

وفي البداية، ذكر "جيش" الاحتلال الصهيوني أن صاروخا قادما من الشرق أدى لتفعيل صافرات الإنذار في مناطق جنوب الضفة الغربية ومناطق واسعة في الوسط، فيما أعلن إعلام الاحتلال أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غرب الضفة الغربية و"كريات غات" وسط فلسطين المحتلة.

وادعت قوات الاحتلال أنها رصدت إطلاق صاروخ من الشرق تجاه مستوطنات غرب الضفة الغربية ووسط فلسطين المحتلة، مشيرة إلى اندلاع حرائق في شيمش.

وبعد ذلك أعلن متحدث قوات الاحتلال أن اليمن أطلق صاروخا واحدا باتجاه مناطق جنوب الضفة الغربية وغرب القدس المحتلة.

وعن حالة الإرباك في الأوساط الصهيونية عقب العملية، زعم جيش الاحتلال أنه اعتراض صاروخ يمني خارج حدود فلسطين المحتلة رغم تصاعد الأدخنة في "بيت شيمش" غرب القدس المحتلة.

وعلى صدى تصاعد أدخنة الحرائق منطقة "شيمش" بالضفة الغربية بعد دوي انفجار هز المنطقة، ادعى الاحتلال أن الحريق بأنه لشظايا الصاروخ.

ولم تعلن القوات المسلحة اليمنية حتى اللحظة تنفيذ أي عملية ضد كيان العدو الصهيوني.

وتأتي هذه الأنباء في ظل تعرض العاصمة صنعاء ومحيطها، ومحافظات عمران والحديدة وصعدة لسلسلة غارات عدوانيه، على مدى اليومين الماضيين نفذها تحالف العدوان الأمريكي البريطاني دعما لكيان الاحتلال الصهيوني.

7 غارات للعدوان الأمريكي البريطاني على محافظة عمران باليمن

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت، الجمعة الماضية، قصف قاعدةَ "نيفاتيم الجويةَ في منطقةِ النقبِ جنوبيَ فلسطينَ المحتلةِ بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي "فلسطين2" وصل إلى هدفه بدقة، وذلك انتصاراً لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وإسناداً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية وفي إطار المرحلة الخامسة من التصعيد.

وأكدت أنها مستمرة في إسنادِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ باستمرارِ فرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ الإسرائيليِّ وكذلكَ العملياتُ العسكريةُ الإسناديةُ ومواجهةُ كافةِ التهديداتِ المعاديةِ وأنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ وكذلك وقفُ العدوانِ على لبنان

وتواصل القوات المسلحة اليمنية عملياتها ضد كيان الاحتلال الصهيوني نصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني اللذين يتعرضان لعدوان وحرب إبادة صهيونية، مؤكدة أن الاعتداءات الأمريكية والبريطانية لن تثنيها عن قيامها بواجبها الإنساني تجاه الشعبين المظلومين.