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المتحدث باسم الخارجية الايرانية : الدعم الاميركي لكيان الاحتلال هو سبب استمرار الجرائم في المنطقة

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

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