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المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع: استهدفت قواتنا قاعدة "ناحال سوريك" جنوب شرق يافا في فلسطين المحتلة بصاروخ "فلسطين 2"

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

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