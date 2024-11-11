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اعلام الاحتلال: اندلاع حرائق بعد سقوط مسيرة وانفجارها قرب بلدة ليمان بالجليل دون تفعيل صفارات الانذار

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

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