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مصادر فلسطينية: 4 شهداء بقصف اسرائيلي على المحافظة الوسطى في قطاع غزة

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

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