الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في افيفيم بالجليل الغربي

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :