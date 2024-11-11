نقطة تحول تاريخية في العلاقات الايرانية السعودية

العالم - ايران

الرئيس الايراني أكد خلال هذا الاتصال رغبة طهران في تعميق العلاقات بين البلدين وتوسيعها في كافة المجالات. بدوره أعرب ولي العهد السعودي عن امله في الرقي بالعلاقات الثنائية لاعلى المستويات مضيفاً انه سيغتنم فرصة حضور النائب الاول للرئيس الايراني في الرياض الذي يشارك في قمة بحث العدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان وسيجري معه محادثات في هذا السياق. كما جدد دعوته للرئيس بزشكيان لزيارة السعودية.

وفي زيارة وصفها مراقبون بأنها نادرة وصل رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السعودية الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي إلى طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى والتقى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري.

اللقاء شهد مناقشة تطوير العلاقات الدفاعية، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. حيث أكد الرويلي ضرورة رفع مستوى التعاون في مختلف المجالات بين القوات المسلحة للبلدين، معتبراً اتفاقية بكين أساساً جيداً لتعزيز هذا التعاون ووصفها بأنها فرصة استراتيجية.

من جانبه، أکد اللواء باقري، على ضرورة تنمية العلاقات الدفاعية وزيادة التعاون بين القوات المسلحة في البلدين نظراً إلى القواسم المشتركة وتبادل الخبرات في مجالي التعليم والتدريب.

ومنذ فترة شهد التعاون العسكري بين الرياض وطهران اتخاذ خطوات نحو تأمين المصالح المشتركة، حيث أجرت السعودية مناورات عسكرية مشتركة مع دول عدة، من بينها إيران، في بحر العرب في تشرين الأول اكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع السعودية.

وفي هذا السياق أعلن قائد البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، إن السعودية طلبت تنظيم مناورات مشتركة في البحر الأحمر، من دون تحديد موعد تلك المناورات.

وبعد قطيعة دبلوماسية استمرت 7 سنوات استأنفت السعودية وإيران علاقاتهما في آذار مارس 2023، باتفاق تحت رعاية الصين، اتفاق يرى فيه المراقبون خطوة نحو تعزيز السلام والأمن الاقليميين.