الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

3 اصابات من الكوادر الطبية بمستشفى كمال عدوان إثر قصف مسيرة اسرائيلية لقسم الاستقبال والطوارئ

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :