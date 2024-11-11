بالفيديو.. حزب الله يفشل محاولات تسلل جيش الاحتلال ويكبده خسائر بشرية

العالم - مراسلون

وافاد مراسلنا ان المقاومة الاسلامية في لبنان اصدرت حتى فجر اليوم 26 بيانا تحدثت فيها عن مجموعة من العمليات التي شنتها على اكثر من قاعدة وموقع في العمق الفلسطيني المحتل والجولان السوري المحتل وايضا على الحدود اللبنانية الفلسطينية في اطار عملية الدفاع ومعركة اولي البأس التي تخوضها المقاومة في وجه الاحتلال الاسرائيلي.

واشار الى ان محاولات التسلل التي قام بها جيش الاحتلال فجر اليوم باتجاه بعض البلدات وخاصة مارون الراس، منيت بالفشل وكانت المقاومة لها بالمرصاد وتصدت لها واوقعت خسائر في صفوف جيش الاحتلال بين قتيل وجريح.

واضاف ان طائرات الطيران الحربي الاسرائيلي تحلق في سماء مدينة صور.

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