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محمد عفيف: الحكومات ستتكاتف من اجل قمع الحريات وعدم المس بما هو صهيوني لكن رسالة المتظاهرين في العالم هي ان اسرائيل معزولة

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

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