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محمد عفيف: العدو يعوض عن عجزه في الجبهات بقتل المدنيين ويواصل المجازر

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

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