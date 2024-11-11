الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

محمد عفيف: المقاومة مستعدة للحرب الطويلة على كافة المستويات في الجبهة وفي الداخل

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :