الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الانذار تدوي في "معالوت ترشيحا" ومحيطها في الجليل الغربي

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :