الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في كرميئيل ومحيطها

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

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