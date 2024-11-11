الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
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كتائب شهداء الاقصى: قصفنا مقر القيادة والسيطرة التابع للعدو الصهيوني في محور نيتساريم برشقة صاروخية

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

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