الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام السوري:العدوان الاسرائيلي استهدف قافلة مساعدات انسانية قرب منطقة شمسين جنوب حمص ومعلومات عن انقطاع طريق حمص دمشق

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :