الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
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اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في المالكية بالجليل خشية تسلل طائرات مسيرة

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

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