النائب الاول للرئيس الإيراني يصل الى العاصمة السعودية

العالم-ايران

وغادر عارف طهران متوجها إلى الرياض اليوم الاثنين، لحضور القمة الطارئة الثانية لمنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية.

ورافق وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، ومدير مكتب رئيس الجمهورية "محسن حاج ميرزايي"، ونائب الرئيس للتنمية الريفية والمناطق المحرومة "عبد الكريم حسين زادة"، النائب الاول للرئيس الإيراني في الزيارة.

وخلال الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، سيلقي عارف كلمة في الاجتماع الطارئ الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

ويشارك في الاجتماع قادة ومسؤولون وممثلو الدول العربية والإسلامية من بينهم رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، الرئيس السوري بشار الاسد وأمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني"، ورئيس تركيا "رجب طيب أردوغان"، ورئيس وزراء باكستان "شهباز شريف"، والرئيس النيجيري "بولا أحمد تينوبو"، ورئيس الوزراء اللبناني "نجيب ميقاتي".

هذا، ويعقد الاجتماع الطارئ الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بحضور إيران وممثلي أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية في الرياض.