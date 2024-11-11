لليوم الـ20.. الدفاع المدني غيرقادر علی انتشال جثث في شمال غزة

العالم - مراسلون

وأكد الدفاع المدني ان آلاف المواطنين في مناطق شمال غزة، باتوا بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأوضح الدفاع المدني ان جيش الاحتلال الاسرائيلي، هاجم طواقم الدفاع المدني في شمال قطاع غزة بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسيطر على مركباته، وشرّد معظم عناصره إلى وسط وجنوب القطاع واختطف 10 منهم.

وأكد مراسل قناة العالم في ديرالبلح استمرار القصف في المناطق الشمالية لمدينة غزة، لاسيما مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا والمناطق القريبة من المدينة لاسيما الصفطاوي والشيخ رضوان.

وأشار مراسل العالم الی ان الاحتلال الاسرائيلي يطلق النار علی كل من يتحرك في هذه المناطق.

وأكد مراسل العالم ان اعداد كبيرة من الشهداء في مناطق شمال غزة، لم تتمكن طواقم الدفاع المدني الوصول الی جثامينهم بسبب توقف عمل هذه الطواقم.

ويحاول الاحتلال الاسرائيلي ان يوسع المنطقة الفاصلة مابين شمال القطاع ومدينة غزة، ويضيف من عدد جنوده الذين يعملون علی اعتقال أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين.