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الخارجية السورية: الاحتلال يصر على مواصلة جرائمه بالمنطقة ليؤكد استهتاره بالقيم والقوانين حيث استهدف امس مبنى سكنيا بمنطقة السيدة زينب

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

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