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الاعلام السوري: عدوان اسرائيلي استهدف قافلة مساعدات انسانية قرب منطقة شمسين جنوب حمص ومعلومات عن انقطاع طريق حمص دمشق

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

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