الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

5 شهداء وعدد من الجرحى بقصف منزل غرب النصيرات وسط قطاع غزة

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :