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محمود عباس: الواجب العربي والاسلامي يحتم علينا ان نتحلى باعلى درجات التضامن لتنفيذ القرارات الدولية بوقف العدوان وانسحاب الاحتلال من القطاع

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

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