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الملك عبد الله: المجتمع الدولي لم يوقف إسرائيل فتمادت في جرائمها في فلسطين وأشعلت الحرب ضد لبنان

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

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