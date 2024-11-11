بدء اعمال الاجتماع الطارىء الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية

العالم-السعودية

ومن المقرر ان يلقي النائب الاول لرئيس الجمهورية الايرانية "محمد رضا عارف " كلمة خلال هذا الاجتماع الذي يعقد باقتراح من إيران وبمتابعة من وزير خارجيتها عباس عراقجي.

يشارك في هذا الاجتماع قادة ومسؤولين وممثلي الدول العربية والإسلامية، من بينهم رئيس قيرغيزستان ورئيس وزراء المغرب ورئيس الصومال ورئيس تشاد ورئيس المجلس الرئاسي اليمني ورئيس الجزائر ووزير خارجية غينيا.

كما يشارك ايضا، رئيس السلطة الفلسطينية ،أمير قطر ،رئيس موريتانيا، رئيس وزراء باكستان، رئيس تونس، رئيس وزراء ماليزيا، رئيس طاجيكستان، رئيس المالديف ،رئيس المجلس الرئاسي الليبي،ملك الأردن، وولي عهد الكويت، نائب رئيس دولة الإمارات، الرئيس السوري، ورئيس وزراء العراق، ورئيس المجلس الانتقالي السوداني، ورئيس السودان.

وسيتمحور هذا الاجتماع حول اتخاذ موقف موحد لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وكذلك سبل حماية المدنيين ودعم الشعب الفلسطيني واللبناني، كما سيتم التشاور وتبادل الاراء حول توحيد المواقف والضغط على المجتمع الدولي للتحرك بشكل جدي لوقف الهجمات الحالية .

وكانت الرياض قد استضافت يوم امس الاحد الاجتماع التمهيدي لوزراء هذا الاجتماع الذي يأتي امتداداً للقمة العربية الإسلامية المشتركة وفقا لبيان وزارة الخارجية السعودية.