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الملك عبد الله: على المجتمع الدولي اتخاذ قرارا حازما لمنع تفاقم الكارثة في غزة والتوصل لوقف اطلاق النار

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

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