الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
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الرئيس السيسي: الشرط الضروري لانهاء الصراع هو اقامة الدولة الفلسطينية

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

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