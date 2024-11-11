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الرئيس التركي: تعمل حكومة نتنياهو على التصعيد ضد ايران من جهة والحرب ضد لبنان من جهة أخرى

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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