الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
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الرئيس التركي: علينا ايجاد سبل عاجلة لايصال المساعدات لغزة

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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