الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
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الرئيس التركي: هدف اسرائيل الاستيطان في غزة وتدمير الوجود الفلسطيني في الضفة وتتحرك خطوة بعد أخرى للعمل بذلك وعلينا منعها من ذلك

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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