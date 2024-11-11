الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
١٢:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس التركي: قمنا بوضع قيود تجارية ضد اسرائيل

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :