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ميقاتي: تسبب العدوان الاسرائيلي على لبنان بخسائر انسانية فادحة

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

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