الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
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ميقاتي: يبقى الأساس هو وقف العدوان على لبنان فورا

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

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