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رئيس الوزراء الماليزي: اسرائيل ضربت كل القرارات الدولية عرض الحائط

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

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