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رئيس الوزراء الماليزي: علينا وقف مجازر الاحتلال عبر اتخاذ قرارات حاسمة

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

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