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رئيس الوزراء الماليزي: علينا وقف اجراءات الاحتلال لانهاء عمل وكالة الاونروا

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

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