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رئيس الوزراء الماليزي: علينا ان يكون لدينا اجماع لطرد اسرائيل من اروقة الامم المتحدة ومن كل منظماتها

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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