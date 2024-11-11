الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الوزراء الماليزي: يجب علينا مضاعفة جهودنا لاعادة بناء غزة

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :