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الرئيس الموريتاني: نؤكد وقوفنا الى جانب الشعب اللبناني الشقيق امام العدوان

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

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