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الملك الاردني: أدعو الى انشاء جسر انساني لايصال المساعدات الى غزة

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

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